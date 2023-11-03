Кремль не согласился с главкомом ВСУ по поводу тупика на Украине

Кремле не согласен со словами главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что украинский конфликт зашел в тупик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Залужный ранее в интервью Economist сказал, что конфликт на Украине зашел в тупик: из-за уровня развития военных технологий ВСУ не могут прорвать российскую оборону.

«Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены», — цитирует ТАСС Пескова.

Он подчеркнул, что «киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя — это абсурдно».

«И чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы», — отметил Песков.