Сколько стоят криптовалюты 2 ноября

Максимальный курс биткоина (BTC) 2 ноября по средневзвешенному значению криптовалютного актива на самых крупных биржах составил 35973,20 доллара.

Ethereum (ETH) стоит 1874,87 доллара, Ripple (XRP) — 0,62 доллара, Binance Coin (BNB) — 233,85 доллара. В последние несколько недель криптовалютный рынок демонстрирует уверенный рост.

В целом индекс «Страха и жадности» на криптовалютном рынке 2 ноября достиг отметки 72 баллов впервые за два года. Последний раз показатель превышал это значение 15 ноября 2021 года, после того как биткоин установил исторический максимум на уровне 69 тысяч долларов.

Индекс «Страха и жадности» — индикатор настроений, показывающий, какая из этих эмоций преобладает на криптовалютном рынке. Он имеет диапазон от 0 до 100. Низкая отметка указывает на страх, высокая — на склонность к покупке цифровых активов.