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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @anna_zavorotnyuk

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые за долгое время ответила на вопрос подписчиков о состоянии актрисы.

«Болеет очень сильно. Мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло 5 лет, в блоге тоже. Очень болит в груди», — написала Анна Заворотнюк в соцсети.

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в сентябре 2019 года. Официального диагноза семья актрисы не объявляла, но недуг связан с опухолью, вероятнее всего — глиобластома (агрессивная форма рака мозга).

СМИ сообщали, что в сентябре 2022 года актрису в тяжелом состоянии доставили в медучереждение, чтобы обеспечить круглосуточный уход.

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