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Загадочные аномалии объяснили инопланетными останками внутри Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Таинственные сейсмические аномалии в глубинных слоях мантии Земли объясняются наличием внутри нашей планеты останков протопланеты Тейи, чье разрушение 4,5 миллиарда лет назад привело к формированию Луны, сообщает пресс-служба Китайской академии наук.

Исследователи попытались объяснить существование в земной мантии аномальных областей, называемых Большими областями низких скоростей (LLVP). Они простираются на тысячи километров у основания мантии.

Одна такая область расположена под Африканской тектонической плитой, а другая — под Тихоокеанской тектонической плитой. Когда сейсмические волны проходят через данные области, их скорость значительно снижается, при этом происхождение LLVP остается загадкой.

Согласно общепринятой теории, на заре существования нашей планеты в нее врезалась протопланета под названием Тейя. Китайские ученые из Шанхайской астрономической обсерватории обнаружили, что после столкновения наблюдалось сильное расслоение мантии.

Так, верхняя мантия представляла собой океан магмы из расплавленных пород Тейи и первичной Земли под названием Гайя. После этого значительное количество инопланетного материала, составляющего примерно 2% массы Земли, вошло в состав нижней мантии.

Ученые уверены, что сейсмические аномалии составлены не из земной материи, а пород Тейи. Именно этим объясняются их загадочные свойства. Кроме этого, теория объясняет различия в изотопном и химическом составе пород нижней и верхней мантии нашей планеты.

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