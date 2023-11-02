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Кадры из дома Мэттью Перри показали по американскому телеканалу

Источник:
Sibnet.ru
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Телеканал Inside Edition показал сюжет о последних днях жизни актера Мэттью Перри, в котором можно увидеть кадры из дома звезды.

Видео канала также опубликовано на YouTube. В сюжете, кроме предсмертной фотографии в джакузи, показали, как артист играет в теннис, а также на кадрах видны полиция и бассейн возле дома Перри.

Мэттью Перри умер 29 октября. Его тело нашли в джакузи. По предварительным данным, актер утонул, после того как у него случился приступа. Звезде сериала «Друзья» было 54 года.

Проверкой смерти занимаются правоохранительные органы. Они проверяют, присутствовали ли в организме артиста какие-то запрещенные вещества.

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