НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Смартфоны Samsung получат поддержку искусственного интеллекта

Источник:
SamMobile
190 0

Будущие смартфоны Samsung получат встроенную поддержку искусственного интеллекта, соответствующая информация содержится в финансовом отчете компании за третий квартал 2023 года.

Благодаря новым функциям потребители смогут получать доступ к различным сервисам без подключения к интернету — запросы будут обрабатываться прямо на устройстве, пишет издание SamMobile.

По информации инсайдеров, первыми подобными девайсами окажутся смартфоны серии Galaxy S24, выход гаджетов запланирован на начало 2024 года. Разработчики намерены сделать аппарат «самым умным» смартфоном за всю историю.

Вероятнее всего, на смартфонах будет реализован доступ к функциям чат-ботов и генеративного искусственного интеллекта. В Samsung собирается опередить Apple, которая может представить смартфон с поддержкой ИИ осенью 2024 года.

Еще по теме
Apple выбрала тувинское горловое пение для рекламы iPhone 15
Смартфоны на Android подорожают из‑за чипа
Определены лучшие смартфоны на Android в пяти ценовых категориях
Представлены флагманы Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как включить пасхалку с привидениями в Google
17.10.23, 17:03
3191
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
4527
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
14369
3
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
16581
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
20086
7
Как выбрать
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
31.08.23, 23:54
5989
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
6645
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
10010
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
24732
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
23950
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Балансировка и штраф: что стоит знать про переобувку колес
Фильм-сказка «По щучьему велению» сорвал куш в прокате
Актер Дмитрий Назаров вернулся в Россию и лишился заработка
Силовики погасили беспорядки в аэропорту Махачкалы
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

MuCbE

Ну Украине ударили так что она 50% населения потеряла и находится на жизнеобеспечении от США

Asd10

Так вот откуда у тебя русофобия то... Получил по соплями и обиделся?? 🤣

pepelmetal

Надёжность и гарантии самоуничтожились

CaRdan

В современном мире золото куда более ценно, чем просто металл, это так, к размышлению, авось что-то в...