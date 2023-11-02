Смартфоны Samsung получат поддержку искусственного интеллекта

Будущие смартфоны Samsung получат встроенную поддержку искусственного интеллекта, соответствующая информация содержится в финансовом отчете компании за третий квартал 2023 года.

Благодаря новым функциям потребители смогут получать доступ к различным сервисам без подключения к интернету — запросы будут обрабатываться прямо на устройстве, пишет издание SamMobile.

По информации инсайдеров, первыми подобными девайсами окажутся смартфоны серии Galaxy S24, выход гаджетов запланирован на начало 2024 года. Разработчики намерены сделать аппарат «самым умным» смартфоном за всю историю.

Вероятнее всего, на смартфонах будет реализован доступ к функциям чат-ботов и генеративного искусственного интеллекта. В Samsung собирается опередить Apple, которая может представить смартфон с поддержкой ИИ осенью 2024 года.