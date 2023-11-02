Россиянам предрекли экстремальные перепады температур

Предстоящая зима в России будет достаточно теплой, однако будут наблюдаться экстремальные перепады температур, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температурный фон, не только в Москве, но и на европейской территории, азиатской части, в основном будет около и выше нормы. Но экстремальные значения будут наблюдаться», — цитирует Вильфанда ТАСС.

При этом в целом большинство моделей показывают, что предстоящая зима в целом по планете прогнозируется теплой. Главная причина — развивающееся явление Эль-Ниньо (повышение температуры воды в экваториальных широтах Тихого океана).

По данным Гидрометцентра за 19912020 годы, средняя температура воздуха зимой в центральной части России от 4,4 до 6,2 градуса, на Урале от 10,7 до 12,6 градуса, а в арктической части Сибири от 32,9 до 37 градусов.