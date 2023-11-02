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Россиянам предрекли экстремальные перепады температур

Источник:
Sibnet.ru
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Предстоящая зима в России будет достаточно теплой, однако будут наблюдаться экстремальные перепады температур, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температурный фон, не только в Москве, но и на европейской территории, азиатской части, в основном будет около и выше нормы. Но экстремальные значения будут наблюдаться», — цитирует Вильфанда ТАСС.

При этом в целом большинство моделей показывают, что предстоящая зима в целом по планете прогнозируется теплой. Главная причина — развивающееся явление Эль-Ниньо (повышение температуры воды в экваториальных широтах Тихого океана).

По данным Гидрометцентра за 19912020 годы, средняя температура воздуха зимой в центральной части России от 4,4 до 6,2 градуса, на Урале от 10,7 до 12,6 градуса, а в арктической части Сибири от 32,9 до 37 градусов.

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Топ комментариев

MuCbE

Ну Украине ударили так что она 50% населения потеряла и находится на жизнеобеспечении от США

corrector

Наивные романтики, им только сериалы снимать..Когда дело доходит до реальности нет сильнее русского...

Asd10

Так вот откуда у тебя русофобия то... Получил по соплями и обиделся?? 🤣

corrector

" В командовании не пояснили, какая именно аномалия была .." Какая какая .. Полетела НЕ ТУДА ! Ну...