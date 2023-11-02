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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Уничтожение немецкого танка Leopard попало на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны опубликовало видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства.

«Боевая машина немецкого производства была уничтожена точным ударом при попытке атаковать позиции российских подразделений», — отмечается в сообщении ведомства.

На опубликованных кадрах беспилотник преследует боевую машину, которая двигается с высокой скоростью по проселочной дороге. Сначала дрон летит наперерез, а затем заходит сзади, поражая слабозащищенную корму танка.

Сразу после этого происходит детонация боекомплекта. На финальных кадрах другой беспилотник снимает стоящий в степи Leopard с горящей башней. По всей видимости, бронемашина была уничтожена вместе с экипажем.

ВСУ получили от западных партнеров три модификации танков Leopard: Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5. Они используются для прорыва укрепленных позиций, уничтожения огневых точек, техники и живой силы.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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