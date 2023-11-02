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Минфин исключил рост ставки НДФЛ

Источник:
РБК
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Правительство сохранит базовые параметры налоговой системы России, в том числе не планируется поднимать ставку по НДФЛ, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Корректировки затрагивают отрасли с экономической и природной рентой, в которых дополнительные поступления в бюджет можно получить без ущерба для инвестиционной деятельности компаний», — уточнил он.

Сазанов отметил, что по такому принципу в этом году были введены экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Он добавил, что власти также не планируют увеличивать налоговые ставки или повторно вводить налог на сверхприбыль компаний.

Однако ведомство намерено вести борьбу с уклонением от уплаты налогов. В частности, речь идет о планах ужесточить регулирование ценообразования в сделках между взаимозависимыми лицами. Здесь будет увеличена глубина проверки, планируется использовать новый подход к определению рыночной цены.

По словам замминистра, это позволит сократить число случаев, когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи с злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках.

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