Папа Римский заявил о наступлении «очень темных времен»

Мир находится в состоянии войны, виной тому оружейная промышленность, инвестиции в которую приносят наибольшую выгоду, заявил папа римский Франциск.

«Время очень темное. Не можем найти возможности ясно поразмышлять. В самый темный час добавлю: терпим поражение. Так было со времен последней мировой войны, с 45-го по настоящее время, одно поражение за другим, потому что войны не прекратились», — сказал понтифик в интервью каналу Rai.

Папа римский призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию и заявил, что война — это поражение. «На войне одна пощечина вызывает другую», — отметил он.

«Два народа, которые должны жить вместе. Это мудрое решение: два народа, два государства», — заключил Франциск.