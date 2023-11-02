«Почта России» начнет бесплатно доставлять товары из Ozon

«Почта России» начнет бесплатно доставлять заказы Ozon в 29 тысяч отделений по всей России, сообщает пресс-служба компании.

Услуга предоставляется бесплатно «независимо от суммы заказа», отмечается в сообщении. Доступность отделений для доставки обозначена в приложении маркетплейса соответствующим значком.

Кроме того, 3,5 тысячи почтовых отделений работают как пункты выдачи заказов онлайн-ритейлера. В них доставку осуществляет сам маркетплейс, услуга для клиентов также является бесплатной.

Чтобы забрать товар из почтового отделения, нужен трек-номер, который указан в личном кабинете Ozon и приложении «Почты России». При получении заказа не нужно предъявлять паспорт или другой документ, если у пользователя оформлена электронная подпись.

В первой половине 2024 года планируется выдавать в почтовых отделениях товары из Ozon по штрихкоду в приложении маркетплейса. Всего «Почта России» забирает заказы с 14 складов Ozon в большинстве федеральных округов страны.