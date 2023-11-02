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«Почта России» начнет бесплатно доставлять товары из Ozon

Источник:
Sibnet.ru
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«Почта России» начнет бесплатно доставлять заказы Ozon в 29 тысяч отделений по всей России, сообщает пресс-служба компании.

Услуга предоставляется бесплатно «независимо от суммы заказа», отмечается в сообщении. Доступность отделений для доставки обозначена в приложении маркетплейса соответствующим значком.

Кроме того, 3,5 тысячи почтовых отделений работают как пункты выдачи заказов онлайн-ритейлера. В них доставку осуществляет сам маркетплейс, услуга для клиентов также является бесплатной.

Чтобы забрать товар из почтового отделения, нужен трек-номер, который указан в личном кабинете Ozon и приложении «Почты России». При получении заказа не нужно предъявлять паспорт или другой документ, если у пользователя оформлена электронная подпись.

В первой половине 2024 года планируется выдавать в почтовых отделениях товары из Ozon по штрихкоду в приложении маркетплейса. Всего «Почта России» забирает заказы с 14 складов Ozon в большинстве федеральных округов страны.

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Топ комментариев

MuCbE

Причем тут христиане? Мусульманско-иудейская.

MuCbE

Ну Украине ударили так что она 50% населения потеряла и находится на жизнеобеспечении от США

corrector

Наивные романтики, им только сериалы снимать..Когда дело доходит до реальности нет сильнее русского...

Asd10

Так вот откуда у тебя русофобия то... Получил по соплями и обиделся?? 🤣