Путин отозвал ратификацию договора о ядерных испытаниях

Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ опубликован на портале правовой информации.

Отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный Россией 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке.

О возможности отозвать ратификацию ДВЗЯИ Владимир Путин заявил впервые 5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тогда он отметил, что, в отличие от США, Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия.

На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет обсудит отзыв ратификации договора. 13 октября закон был внесен в Госдуму, 17 октября принят, 25 октября документ одобрил Совет Федерации.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний появился в 1996 году. Его подписали 187 государств. ДВЗЯИ из ядерных держав не подписали Индия, Пакистан, КНДР; подписали, но не ратифицировали США, КНР и Израиль.