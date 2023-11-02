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Путин отозвал ратификацию договора о ядерных испытаниях

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ опубликован на портале правовой информации.

Отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный Россией 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке.

О возможности отозвать ратификацию ДВЗЯИ Владимир Путин заявил впервые 5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тогда он отметил, что, в отличие от США, Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия.

На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет обсудит отзыв ратификации договора. 13 октября закон был внесен в Госдуму, 17 октября принят, 25 октября документ одобрил Совет Федерации.

Что означает выход России из ядерного соглашения

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний появился в 1996 году. Его подписали 187 государств. ДВЗЯИ из ядерных держав не подписали Индия, Пакистан, КНДР; подписали, но не ратифицировали США, КНР и Израиль.

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Топ комментариев

MuCbE

Причем тут христиане? Мусульманско-иудейская.

MuCbE

Ну Украине ударили так что она 50% населения потеряла и находится на жизнеобеспечении от США

corrector

Наивные романтики, им только сериалы снимать..Когда дело доходит до реальности нет сильнее русского...

Asd10

Так вот откуда у тебя русофобия то... Получил по соплями и обиделся?? 🤣