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Ученые насчитали у кошек почти 300 выражений морды

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые из Медицинского центра Канзасского университета и из Лионского колледжа в Бейтсвилле задокументировали разнообразие выражений морд кошек, которые они принимают во время общения с себе подобными.

Невзирая на огромную историю сожительства с человеком, домашняя кошка (на латинском Felis catus) во многом остается загадкой. Если собаки открыто выражают чувства, то на кошачьей морде распознать эмоции практически очень сложно.

Ученые проанализировали поведение 53 взрослых кошек, живущих в котокафе CatCaf Lounge в Лос-Анджелесе. Съемку проводили после того, как заведение закрывалось и животные могли спокойно контактировать друг с другом. Затем исследователи закодировали движения лицевых мышц, исключив те, что связаны с дыханием, жеванием, зевотой и так далее.

Было зарегистрировано 276 различных выражений кошачьих морд. Каждое из них включало сразу четыре уникальных мимических движения из 26, приводит Naked Science отчет ученых.  

В список, в частности, попали моргание, прищур, сужение либо расширение зрачков, облизывание носа, открытие рта, вытягивание уголков губ, движение ушами и усами. У человека — 44 уникальных мимических движения, у собак — 27.

В основном с помощью «гримас» кошки проявляли дружелюбие — 45% выражений, а доля тех, что отражали агрессию (к примеру суженные зрачки и облизывание губ), составила 37%. Остальные 18% выражений ученые определили как двусмысленные.

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Жизнь #Звери
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