Объем наличных на руках у россиян сократился на 150 млрд рублей

Объем наличных денег в обращении октябре 2023 года после ужесточения денежно-кредитной политики сократился на 150,7 миллиарда рублей, следует из статистики Банка России.

По сравнению с сентябрем возврат наличности в банковскую систему увеличился в 5,4 раза — в начале осени изъятия составили 27,9 миллиарда рублей, таковы данные ЦБ о денежной массе. Тогда тенденция только формировалась: переток сбережений из наличной в безналичную форму, не обусловленный сезонными факторами, был зафиксирован впервые за полтора года.

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Опрошенные РБК эксперты связывают сокращение объема наличных в обращении с ростом ставок на рынке. По мере ужесточения денежно-кредитной политики российские банки поднимали ставки по накопительным счетам и депозитам.

Согласно статистике ЦБ, в августе—сентябре объем депозитов физлиц в кредитных организациях вырос на 1,76 триллиона рублей, до 23,22 триллиона рублей.