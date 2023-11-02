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Объем наличных на руках у россиян сократился на 150 млрд рублей

Источник:
РБК
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Объем наличных денег в обращении октябре 2023 года после ужесточения денежно-кредитной политики сократился на 150,7 миллиарда рублей, следует из статистики Банка России.

По сравнению с сентябрем возврат наличности в банковскую систему увеличился в 5,4 раза — в начале осени изъятия составили 27,9 миллиарда рублей, таковы данные ЦБ о денежной массе. Тогда тенденция только формировалась: переток сбережений из наличной в безналичную форму, не обусловленный сезонными факторами, был зафиксирован впервые за полтора года.

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Опрошенные РБК эксперты связывают сокращение объема наличных в обращении с ростом ставок на рынке. По мере ужесточения денежно-кредитной политики российские банки поднимали ставки по накопительным счетам и депозитам.

Согласно статистике ЦБ, в августе—сентябре объем депозитов физлиц в кредитных организациях вырос на 1,76 триллиона рублей, до 23,22 триллиона рублей.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

MuCbE

Причем тут христиане? Мусульманско-иудейская.

MuCbE

Ну Украине ударили так что она 50% населения потеряла и находится на жизнеобеспечении от США

corrector

Наивные романтики, им только сериалы снимать..Когда дело доходит до реальности нет сильнее русского...

Asd10

Так вот откуда у тебя русофобия то... Получил по соплями и обиделся?? 🤣