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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Ожидание УАЗ по самой низкой цене составит до полугода

Источник:
Sibnet.ru
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УАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей по заводским ценам, но машина будет готова через 3-6 месяцев, сообщила пресс-служба компании.

Дистанционно можно с помощью конфигуратора подобрать нужные модификацию, комплектацию, цвет и опции. Автомобиль будет готов к выдаче в Ульяновске через 3-6 месяцев с момента заказа и продан по рекомендованной розничной цене.

Одновременно для клиентов, которые собираются приобретать машину у дилеров, УАЗ ввел дополнительную плату в размере 50 тысяч рублей. В УАЗ объяснили, что эти деньги они будут брать за доставку моделей в автосалоны.

В сентябре АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей Lada по заводским ценам. Сейчас можно купить только Lada Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

MuCbE

Причем тут христиане? Мусульманско-иудейская.

MuCbE

Ну Украине ударили так что она 50% населения потеряла и находится на жизнеобеспечении от США

corrector

Наивные романтики, им только сериалы снимать..Когда дело доходит до реальности нет сильнее русского...

Asd10

Так вот откуда у тебя русофобия то... Получил по соплями и обиделся?? 🤣