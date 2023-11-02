Ожидание УАЗ по самой низкой цене составит до полугода

УАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей по заводским ценам, но машина будет готова через 3-6 месяцев, сообщила пресс-служба компании.

Дистанционно можно с помощью конфигуратора подобрать нужные модификацию, комплектацию, цвет и опции. Автомобиль будет готов к выдаче в Ульяновске через 3-6 месяцев с момента заказа и продан по рекомендованной розничной цене.

Одновременно для клиентов, которые собираются приобретать машину у дилеров, УАЗ ввел дополнительную плату в размере 50 тысяч рублей. В УАЗ объяснили, что эти деньги они будут брать за доставку моделей в автосалоны.

В сентябре АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей Lada по заводским ценам. Сейчас можно купить только Lada Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active.