Forbes рассказал об ускоренном уничтожении танков Leopard на Украине

Украина лишилась пятой части немецких танков Leopard 2, поставленных ей странами Запада. Большая часть машин подорвалась на минах или была уничтожена беспилотниками, но некоторые стали жертвами противотанковых ракет, пишет военный эксперт журнала Forbes Дэвид Экс.

Украинская армия всего за неделю лишилась шести танков Leopard 2. «Добавьте сюда шесть Leopard 2, подбитых русскими ранее, и получится, что украинцы лишились дюжины танков немецкого производства — из 71, поставленного на сегодня членами НАТО», — подсчитал эксперт.

Германия, по его словам, пообещала дополнительно поставить Киеву 14 Leopard 2А4, которые прибудут в следующем году. «Но эти танки на замену не восполнят потери, потому что русские подбивают Leopard 2 ускоренными темпами», — отметил Экс.

Эксперт привел в пример недавнее видео с уничтожением танка Strv 122 (шведская модификация Leopard 2А5). Машина, принадлежавшая 21-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, была поражена российской тяжелой противотанковой ракетой.

Безвозвратная потеря Strv 122 стала болезненным ударом для 21-й бригады, у которой, скорее всего, только одна танковая рота (10 машин) вместо трех, как в большинстве украинских механизированных бригад, считает эксперт.

«Швеция не подает сигналов о готовности поставить дополнительные Strv 122. У нее у самой всего 120 таких машин. Так что когда все 10 шведских танков у 21-й бригады закончатся, ей придется переходить на машины другого типа», — заключил Экс.