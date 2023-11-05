НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Forbes рассказал об ускоренном уничтожении танков Leopard на Украине

Источник:
Forbes
459 2

Украина лишилась пятой части немецких танков Leopard 2, поставленных ей странами Запада. Большая часть машин подорвалась на минах или была уничтожена беспилотниками, но некоторые стали жертвами противотанковых ракет, пишет военный эксперт журнала Forbes Дэвид Экс.

Украинская армия всего за неделю лишилась шести танков Leopard 2. «Добавьте сюда шесть Leopard 2, подбитых русскими ранее, и получится, что украинцы лишились дюжины танков немецкого производства — из 71, поставленного на сегодня членами НАТО», — подсчитал эксперт.

Германия, по его словам, пообещала дополнительно поставить Киеву 14 Leopard 2А4, которые прибудут в следующем году. «Но эти танки на замену не восполнят потери, потому что русские подбивают Leopard 2 ускоренными темпами», — отметил Экс.

Эксперт привел в пример недавнее видео с уничтожением танка Strv 122 (шведская модификация Leopard 2А5). Машина, принадлежавшая 21-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, была поражена российской тяжелой противотанковой ракетой.

Безвозвратная потеря Strv 122 стала болезненным ударом для 21-й бригады, у которой, скорее всего, только одна танковая рота (10 машин) вместо трех, как в большинстве украинских механизированных бригад, считает эксперт.

«Швеция не подает сигналов о готовности поставить дополнительные Strv 122. У нее у самой всего 120 таких машин. Так что когда все 10 шведских танков у 21-й бригады закончатся, ей придется переходить на машины другого типа», — заключил Экс.

Еще по теме
Украина вернулась к старым советским танкам Т‑72
Киев заявил о планах атаковать Россию дронами зимой
Российские военные получили новое оружие
США тайно отправили Киеву машину‑монстра Assault Breacher
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кадры из дома Мэттью Перри показали по американскому телеканалу
Актер Дмитрий Назаров вернулся в Россию и лишился заработка
Макрон попробует «отдалить» Казахстан от России
Киев стянул на границу Белоруссии огромную военную группировку
Обсуждение (2)
Картина дня
Киев заявил о планах атаковать Россию дронами зимой
Росавиация назвала причиной посадки A320 в поле под Новосибирском
Forbes рассказал об ускоренном уничтожении танков Leopard на Украине
Врач посоветовала улучшающую качество секса позу
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

Nik3316

НАТО на "оставшейся" территории будет только в твоих влажных снах...хотя уже то что ты мысленно отпускаешь...

velam

Ваш может останется только Киев.

Asd10

Тут ошибка. Целью СВО как раз является гарантия не вступления урины в НАТО. А территории просто бонус,...

anubis77

Ничё не говори. Понапридумывают перемог, маются потом.