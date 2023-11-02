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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Сенатор США увидел отличный момент для переговоров по Украине

Источник:
ТАСС
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«Отличный момент» настал, чтобы начать переговоры между Украиной и Россией, так как нет причин продолжать конфликт, заявил американский сенатор от Республиканской партии Томми Табервилль.

«Сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы остановить все это, потому что <...> там сложилась патовая ситуация», — цитирует ТАСС Табервилля.

Сенатор призвал урегулировать конфликт. «Это стоит дорого американским налогоплательщикам, а также уносит много жизней на Украине и в России. Нет никаких причин продолжать его», — отметил он.

Россия неоднократно заявляла, что всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения. Но президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Asd10

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MuCbE

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cre

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corrector

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