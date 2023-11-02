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«Отцовский» капитал захотели ввести в России

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Общественная палата предложила ввести «отцовский», или «многодетный», капитал — за рождение или усыновление третьего ребенка.

«Если ситуация сохранится, то до 2030 года от естественной убыли страна потеряет более 6 миллиона человек, которые не смогут быть замещены миграционным притоком», — говорится в докладе комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей

Выйти на устойчивый рост населения России возможно только при сценарии с опорой на увеличение рождаемости, следует из приведенных в документе расчетов. Для этого необходимо стимулировать семьи к рождению именно второго и следующих детей. 

В качестве одной из мер в Общественной палате предложили введение «отцовского», или «многодетного», капитала в 1 миллион рублей, который будет предоставляться при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей. 

Он будет выдаваться в дополнение к уже существующему материнскому капиталу. Предложения направят в правительство России, сообщили «Известиям»в ОП РФ.

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