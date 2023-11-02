Маск согласился с невозможностью победы Украины

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией, а президент Владимир Зеленский не желает рассматривать мирные переговоры.

Маск прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса, в котором тот рассуждает о статье в Time, где говорится, что непоколебимая вера Зеленского в победу над Россией беспокоит некоторых людей из его ближнего окружения.

«Это подтверждает, что Украина не может выиграть в конфликте. Более того, Зеленского описывают как "оторванного от реальности" за его неспособность признать реалии поля боя и нежелание рассматривать мирные переговоры с Россией. Военные цели Украины нереалистичны», — написал Сакс.

«К сожалению, этот анализ верный», — прокомментировал пост Илон Маск.

Маск неоднократно высказывался о конфликте на Украине. Он намекал, что стране следует уступить России некоторые территории, а также называл «дураками» тех, что поддерживает выделение США помощи стране.