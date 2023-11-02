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Золотые резервы России достигли рекордного уровня

Источник:
РИА Новости
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Золотые резервы России по итогам сентября выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн, страна остается на пятом месте в мире по данному показателю.

Россия в сентябре нарастила запасы золота на 2%, или 44 тонны, — до 2,36 тысячи тонн, что стало максимальным уровнем за всю ее современную историю, следует из анализа РИА Новости данных мировых центробанков.

Абсолютными рекордсменами по данному показателю остаются США с 8,1 тысячи тонн золота. Второе место занимает Германия с показателем в 3,35 тысячи тонн. Тройку лидеров замыкает Италия с 2,45 тысячи тонн. На четвертом месте расположилась Франция с показателем в 2,4 тысячи тонн.

В десятку стран с крупнейшими золотыми запасами также входят Китай (2,2 тысячи тонн), Швейцария (1 тысяча тонн), Япония (846 тонн), Индия (801 тонна) и Турция (675 тонн).

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