Главком ВСУ признался, что конфликт с Россией зашел в тупик

Украинский конфликт зашел в тупик, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут прорвать российскую оборону, заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

«Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик <…>. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — сказал Залужный в интервью Economist.

По его словам, он долго не мог не мог понять, почему ВСУ не в состоянии добиться успеха, хотя «по всем подсчетам» они должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма». Вместо этого украинские войска застряли на минных полях и российская артиллерия жгла западную технику.

«Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, не годятся наши солдаты», — вспомнил главков ВСУ. В итоге Залужный понял, что ситуация зашла в тупик, и из него может вывести резкий технологический скачок.

«Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает противник, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга», — заключил он.