НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США уничтожили ракету Minuteman III из‑за «аномалии при пуске»

Источник:
ТАСС
349 2

Военно-воздушные силы США уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска с базы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в заявлении Командования глобального удара ВВС США.

Minuteman III была «безопасным образом уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00.06 (11.06 мск) из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска». В командовании не пояснили, какая именно аномалия была выявлена во время запуска, для установления этого будет проведен «тщательный анализ».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что этот запуск был призван продемонстрировать «надежность системы стратегического сдерживания», а также послужить «сигналом союзникам о гарантиях» со стороны США.

LGM-30G Minuteman III — американская межконтинентальная баллистическая ракета. Стоит на вооружении с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования на вооружении США. Ее ближайший аналог — советская легкая баллистическая ракета РС-12М «Тополь».

Еще по теме
Су‑57 вооружили крылатой ракетой большой дальности
ВКС России получили самый тяжелый в мире вертолет
Российский «Кинжал» стал средством сдерживания НАТО
Российская армия получила первую партию колесных САУ «Мальва»
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Балансировка и штраф: что стоит знать про переобувку колес
Фильм-сказка «По щучьему велению» сорвал куш в прокате
Актер Дмитрий Назаров вернулся в Россию и лишился заработка
Заявления США о казнях в российской армии назвали чудовищным фейком
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
70
Россия возглавила рейтинг самых сильных армий мира
51
Силовики погасили беспорядки в аэропорту Махачкалы
43
Заявления США о казнях в российской армии назвали чудовищным фейком
34
Кадыров приказал при беспорядках делать четвертый выстрел в лоб
32
Евросоюз испугала перспектива в одиночку содержать Украину