США уничтожили ракету Minuteman III из‑за «аномалии при пуске»

Военно-воздушные силы США уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска с базы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в заявлении Командования глобального удара ВВС США.

Minuteman III была «безопасным образом уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00.06 (11.06 мск) из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска». В командовании не пояснили, какая именно аномалия была выявлена во время запуска, для установления этого будет проведен «тщательный анализ».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что этот запуск был призван продемонстрировать «надежность системы стратегического сдерживания», а также послужить «сигналом союзникам о гарантиях» со стороны США.

LGM-30G Minuteman III — американская межконтинентальная баллистическая ракета. Стоит на вооружении с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования на вооружении США. Ее ближайший аналог — советская легкая баллистическая ракета РС-12М «Тополь».