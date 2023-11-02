Следствие озвучило версию смерти Мэттью Перри

Следствие проверило, были ли в организме скончавшегося актера Мэттью Перри наркотические вещества.

«Первоначальные тесты не обнаружили в организме актера сериала "Друзья" Мэттью Перри наличие фентанила и метамфетамина», — передает слова источника в правоохранительных органах TMZ.

Сообщается, что будут проведена более глубокая экспертиза, чтобы определить наличие запрещенных веществ или опасных дозировок лекарств. Она займет от четырех до шести месяцев.

Мэттью Перри скончался 29 октября. По предварительно версии, актер утонул в джакузи, после случившегося сердечного приступа.