НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новые эмоции появятся в продолжении «Головоломки» от Pixar

Источник:
Sibnet.ru
243 0
Фото: © кадр из мультфильма «Головоломка»

Ключевые персонажи мультфильма «Головоломка» исчезнут из второй части проекта, но их заменят новые.

Из сюжета пропадут Страх и Брезгливость, но появятся Тревога, Смущение, Тоска и Зависть. Также из первой части останутся герои Радость, Гнев и Печаль, сообщил голливудский инсайдер CanWeGetSomeToast.

Мультфильм «Головоломка» вышел в 2015 году. В нем голове главной героини 11-летней девочки Райли живут пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость, и помогают ребенку справится с разными ситуациями.

Когда девочка с родителями переезжает в крупный город, эмоции ссорятся и в голове ребенка наступает полная неразбериха. Во второй части фильма, героиня Райли будет уже подростком.

Еще по теме
Вышел документальный фильм про волейбольного тренера Карполя
Американский триллер и несколько российских новинок выходят в прокат
Сергей Бодров уступил по гонорару актрисе из «Брата 2»
Раскрыты подробности новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Балансировка и штраф: что стоит знать про переобувку колес
Фильм-сказка «По щучьему велению» сорвал куш в прокате
Актер Дмитрий Назаров вернулся в Россию и лишился заработка
Заявления США о казнях в российской армии назвали чудовищным фейком
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
70
Россия возглавила рейтинг самых сильных армий мира
51
Силовики погасили беспорядки в аэропорту Махачкалы
43
Заявления США о казнях в российской армии назвали чудовищным фейком
34
Кадыров приказал при беспорядках делать четвертый выстрел в лоб
32
Евросоюз испугала перспектива в одиночку содержать Украину