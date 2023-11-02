Новые эмоции появятся в продолжении «Головоломки» от Pixar

Ключевые персонажи мультфильма «Головоломка» исчезнут из второй части проекта, но их заменят новые.

Из сюжета пропадут Страх и Брезгливость, но появятся Тревога, Смущение, Тоска и Зависть. Также из первой части останутся герои Радость, Гнев и Печаль, сообщил голливудский инсайдер CanWeGetSomeToast.

Мультфильм «Головоломка» вышел в 2015 году. В нем голове главной героини 11-летней девочки Райли живут пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость, и помогают ребенку справится с разными ситуациями.

Когда девочка с родителями переезжает в крупный город, эмоции ссорятся и в голове ребенка наступает полная неразбериха. Во второй части фильма, героиня Райли будет уже подростком.