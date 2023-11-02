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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД РФ заявил об отсутствии мужества у Киева пойти на переговоры

Источник:
ТАСС
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Украинскому руководству не хватает ни мудрости, ни мужества для политического урегулирования с Россией, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Возможности политического урегулирования зависят от Киева», — сказал в интервью ТАСС дипломат. Россия никогда не отвергала возможности достижения целей спецоперации на Украине политико-дипломатическими средствами.

Полищук напомнил, что весной прошлого года Москва и Киев вели переговоры, о которых украинская сторона сначала попросила, а потом сама же от них отказалась «по указке западных покровителей». «Позднее он [Киев] юридически сам себе запретил их продолжение», — отметил Полищук.

«Сейчас он носится, как с писаной торбой, с этой "формулой", пытаясь обманным путем увеличить число ее сторонников. Получается плохо», — заключил дипломат.

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 года выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Он, в частности, предпологает полный вывод российских войск за границы 1991 года.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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