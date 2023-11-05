Продолжение боевых действий приведет к уничтожению Украины, но прекращению огня препятствуют амбиции президента Владимира Зеленского и нежелание США решать проблему дипломатическим путем, считает профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро.

«Кто бы ни был ответственен за начало этого военного конфликта, становится до ужаса очевидным, что от его окончания выиграют все. О том, что дипломатическое разрешение конфликта в принципе возможно, свидетельствует то, что Россия и Украина как минимум трижды оказывались близкими к мирному соглашению», — написал Петро в своей статье для The National Interest

И, по его словам, если бы не противодействие США и их ключевых союзников, конфликт мог бы закончиться на условиях, которые сохранили бы украинскую государственность. Еще один камень преткновения — указ Зеленского, запрещающий любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Как бы несправедливо ни было то, что Украине придется договариваться после столь ужасающих потерь, но завтра ситуация вполне может стать еще хуже», — отметил Петро, напомнив о словах президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Украину «тонущим человеком», который может утянуть на дно всех тех, кто пытается помочь ему.

Профессор подчеркнул, что даже если перспективы переговоров кажутся призрачными, вопрос о выживании Украины накладывает моральные обязательства. «Грубо говоря, продолжение конфликта означает уничтожение Украины. Отказ от переговоров в таких условиях граничит с безнравственностью», — заключил Петро.