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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Американский профессор назвал единственный шанс спасти Украину

Источник:
The National Interest
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Продолжение боевых действий приведет к уничтожению Украины, но прекращению огня препятствуют амбиции президента Владимира Зеленского и нежелание США решать проблему дипломатическим путем, считает профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро.

«Кто бы ни был ответственен за начало этого военного конфликта, становится до ужаса очевидным, что от его окончания выиграют все. О том, что дипломатическое разрешение конфликта в принципе возможно, свидетельствует то, что Россия и Украина как минимум трижды оказывались близкими к мирному соглашению», — написал Петро в своей статье для The National Interest

И, по его словам, если бы не противодействие США и их ключевых союзников, конфликт мог бы закончиться на условиях, которые сохранили бы украинскую государственность. Еще один камень преткновения — указ Зеленского, запрещающий любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Как бы несправедливо ни было то, что Украине придется договариваться после столь ужасающих потерь, но завтра ситуация вполне может стать еще хуже», — отметил Петро, напомнив о словах президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Украину «тонущим человеком», который может утянуть на дно всех тех, кто пытается помочь ему.

Профессор подчеркнул, что даже если перспективы переговоров кажутся призрачными, вопрос о выживании Украины накладывает моральные обязательства. «Грубо говоря, продолжение конфликта означает уничтожение Украины. Отказ от переговоров в таких условиях граничит с безнравственностью», — заключил Петро.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

Asd10

Сколько леопардов уничтожили, столько и наград. И за этого монстра выплатят. Но не тебе.

Nik3316

НАТО на "оставшейся" территории будет только в твоих влажных снах...хотя уже то что ты мысленно отпускаешь...

Nik3316

все эти награды, копейки на фоне цены уничтоженной техники... и неплохая мотивация для бойцов

velam

Ваш может останется только Киев.