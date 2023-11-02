Путин предупредил о возможных диверсиях в отношении России

«Так называемые партнеры» ввели в отношении России бессчетной число санкций, но в итоге ударили по своей экономике, поэтому они могут пойти на диверсии, заявил президент Владимир Путин.

«Но вот что нас действительно беспокоит, в условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии, или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры», — приводит «Интерфакс» слова Путина, сказанные им на совещании по экономике.

При этом он напомнил о произошедших инцидентах на «Северных потоках». «Не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией», — сказал президент.

По его словам, в своих фантазиях теперь они доходят до абсурда. «Предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок, и так далее, ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше, меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», — сказал Путин.