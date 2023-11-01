Сколько стоят криптовалюты 1 ноября

Максимальный курс биткоина (BTC) 1 ноября по средневзвешенному значению криптовалютного актива на самых крупных биржах составил 35191,81 доллара.

Ethereum (ETH) стоит 1829,30 доллара, Ripple (XRP) — 0,61 доллара, Binance Coin (BNB) — 227,12 доллара.

В целом октябрь стал лучшим месяцем с января для главной цифровой валюты на рынке — биткоин прибавил более 27%. В настоящее время он преодолел психологический рубеж в 35 тысяч долларов.

Из первой десятки самый большой рост показывают Solana (SOL) — 9,4% и Tron (TRX) — 3,6%. Токен Solana стал лидером роста за последнюю неделю среди крупных криптовалют — его курс вырос на 33% и в моменте достиг отметки 39,9 доллара.