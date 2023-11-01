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Windows 11 получила самое крупное обновление

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft выпустила большое функциональное обновление Windows 11 — теперь возможности версии 23H2 стали доступны для всех пользователей. Обновление считается последним объемным апдейтом ОС перед релизом Windows 12.

Так, вместе с патчем пользователи получат новый помощник Copilot, функции искусственного интеллекта Cocreator в Paint, «Фото» и «Ножницах», переработанный «Проводник», улучшения в панели задач. Некоторые из этих функций были доступны ранее в предварительных патчах.

Кроме этого, обновление удаляет интеграцию Microsoft Teams под названием Chat. Ранее Microsoft Teams была глубоко встроена в систему и по умолчанию включена на панели задач. Теперь все функции доступны в приложении Microsoft Teams.

Версия Windows 11 23H2 получит два года активной поддержки до октября 2025 года с ежемесячными накопительными обновлениями, исправлениями и новыми функциями. Что касается версии 22H2, Microsoft прекратит ее обновления 4 октября 2024 года.

Тема: Человек и компьютер
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