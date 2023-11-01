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Ипотечному рынку предрекли заморозку

Источник:
«Интерфакс»
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Ипотечный рынок ожидает серьезное сокращение, уже в следующем году из-за высокой ключевой ставки и ограничительных мер со стороны Центробанка объемы выдач ипотеки могут сократиться на 30%, до 5 триллионов рублей, спрогнозировали аналитики ВТБ.

Уже сейчас из-за ограничений регулятора банкам крайне невыгодно выдавать ипотеку с низким первоначальным взносом клиентам, уровень долговой нагрузки которых превышает 60–80%, отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

«Мы уже сейчас видим, что некоторые крупные банки вообще выходят из некоторых сегментов кредитования, поднимая первоначальные взносы, увеличивая надбавки за первоначальный взнос, например, ниже 30%. Эта тенденция будет продолжаться и дальше», — отметил он.

По словам Бабина, после всех изменений на рынке ипотечному кредитования наблюдается существенное падение. «Мы хотели охладить рынок, мне кажется, мы его замораживаем», — подчеркнул эксперт.

При этом участники рынка с тревогой ожидают изменений по госпрограммам поддержки после 1 июля 2024 года. Если условия будут в очередной раз ужесточены, падение в объемах продаж жилья может составить до 70%, подчеркнул представитель ВТБ.

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