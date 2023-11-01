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Финляндия конфисковала российские бренды

Источник:
Sibnet.ru
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Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало товарные знаки российских компаний. Под конфискацию попали бренды российских юридических лиц, в отношении которых введены санкции Евросоюза.

Среди них оказались Сбербанк, оружейный концерн «Калашников» и управляющая компания телеканала RT — АНО «ТВ-Новости». Всего в списке порядка 40 компаний. Права и товарные знаки юрлиц изъяли из базы патентного бюро Финляндии, передает телерадиокомпания Yle.

Помимо этого, финские власти наложили арест на патент «Яндекса» на систему защиты носителей информации, хотя сама компания под европейские ограничения не попала.

Конфискация товарных знаков означает, что их владельцы не смогут распоряжаться ими в Финляндии.

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