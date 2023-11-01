Назван самый простой способ улучшить самочувствие

Самый простой способ улучшить свое самочувствие — принять прохладный душ или ванну, такой лайфхак порекомендовала врач-терапевт Мадждолин Джайуше.

Медик отметила, что люди с древности использовали прохладную воду для профилактики и лечения различных заболеваний. Ее применяют, чтобы укрепить иммунитет, уменьшить воспаление, снять хроническую боль в суставах и мышцах, а также улучшить обмен веществ.

Научные исследование подтвердили, что регулярный прием прохладного душа снижает риск развития диабета второго типа и помогает бороться с симптомами депрессии, значительно улучшая настроение, пишет Vogue.

При этом механизм этого воздействия хорошо изучен — когда холодная вода попадает на кожу, организм испытывает стресс и вырабатывает адреналин и кортизол. В ответ возникает гипервентиляция легких, кровеносные сосуды сужаются, а увеличивается частота сердечных сокращений.

На финальном этапе в кровь выбрасываются гормоны хорошего самочувствия, такие как дофамин, серотонин и эндорфины. Однако врач отметила, что такие процедуры могут быть противопоказаны людям с болезнями сердца, повышенным или пониженным давлением и астмой.

Джайуше также уточнила, что во время процедуры вода не должна быть ледяной, идеальная температура — около 15 градусов. Лучше всего принимать прохладный душ днем или вечером, так как утром организм хуже реагирует на подобную стрессовую встряску.