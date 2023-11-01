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Опытный образец «самолета для Путина» совершил первый полет

Источник:
Sibnet.ru
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Опытный образец российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Самолет Ил-96-400М
Самолет Ил-96-400М
Фото: © пресс-служба правительства РФ

В ходе полета выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Программа испытаний прошла в штатном режиме.

Самолет является модернизированной версией Ил-96-300. Он отличается удлиненным на 9,35 метра фюзеляжем, более мощными двигателями ПС-90А1 и вмещает до 370 пассажиров, отмечается в сообщении.

Ил-96-400М оснащен навигационной системой российского производства, соответствующей всем современным требованиям. Максимальная дальность полета в пассажирской двухклассной компоновке составит 8100 километров.

Модернизированные самолеты Ил-96 будут выпускаться прежде всего под грузовые перевозки и нужды Специального летного отряда «Россия», который занимается перевозкой первых лиц страны. Для коммерческих авиаперевозок двигатель ПС-90 недостаточно эффективен.

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