НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Демонстратор сверхзвукового самолета создадут в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
221 0

Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации в Новосибирске планируют создать демонстратор сверхзвукового пассажирского самолета, сообщил замдиректора института Дмитрий Смирнов.

«Ориентировочно в 2028-2029 годах есть в планах выйти на создание натурного самолета-демонстратора по этому направлению, на котором будет исследоваться технология гражданского сверхзвука», — цитирует Смирнова ТАСС.

По словам Смирнова, сейчас новосибирские ученые в рамках проекта сверхзвукового самолета работают над решением ключевых проблем высокого расхода топлива и высокого аэродинамического удара.

Также исследователи института занимаются исследованием технологий для создания региональных самолетов, винтокрылых летательных аппаратов нового поколения, самолетов укороченного взлета и посадки.

Еще по теме
Россия анонсировала стратосферный прыжок на Северный полюс
Геолог рассказал о расширении дна Мирового океана
Ученые воссоздали древнеегипетский «аромат вечности»
Сперматозоиды оказались способны обходить третий закон Ньютона
смотреть все
Наука #Наука #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Балансировка и штраф: что стоит знать про переобувку колес
Фильм-сказка «По щучьему велению» сорвал куш в прокате
Заявления США о казнях в российской армии назвали чудовищным фейком
Силовики погасили беспорядки в аэропорту Махачкалы
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Главные минусы зарплаты «в конверте»
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

Asd10

Токаев двухвостый налим. Легко сдаст Россию, если ему позволить, конечно...

MuCbE

Драма? По моему вполне предсказуемый исход. Украину подразвалили, все земли скупили, украинцы, их дети...

corrector

Ну слава богу, а то я уже думал европейцы умнеть начали, не не, процесс продолжается, успехов...

corrector

Грандиозное фиаско коллективного запада, поздравлямс обо.. !!