Демонстратор сверхзвукового самолета создадут в Новосибирске

Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации в Новосибирске планируют создать демонстратор сверхзвукового пассажирского самолета, сообщил замдиректора института Дмитрий Смирнов.

«Ориентировочно в 2028-2029 годах есть в планах выйти на создание натурного самолета-демонстратора по этому направлению, на котором будет исследоваться технология гражданского сверхзвука», — цитирует Смирнова ТАСС.

По словам Смирнова, сейчас новосибирские ученые в рамках проекта сверхзвукового самолета работают над решением ключевых проблем высокого расхода топлива и высокого аэродинамического удара.

Также исследователи института занимаются исследованием технологий для создания региональных самолетов, винтокрылых летательных аппаратов нового поколения, самолетов укороченного взлета и посадки.