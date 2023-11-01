Астрономы увидели в космосе гигантскую «призрачную руку»

Международная команда астрономов сфотографировала в космосе «кости» гигантской призрачной «руки». Изображение было получено с помощью двух рентгеновских космических телескопов.

В реальности «рука» представляет собой останки мертвой коллапсирующей звезды, которая продолжает существовать благодаря шлейфам частиц заряженной материи и антиматерии. Звезда погибла примерно 1500 лет назад, пишет Phys.org.

гигантская «призрачная рука» в космосе Фото: © NASA

Объект получил название PSR B1509-58, он располагается на расстоянии 16 тысяч световых лет от Земли. Наблюдения за останками звезды в виде туманности показали, что визуально они напоминают человеческую руку с растопыренными пальцами.

Наблюдения велись с помощью рентгеновской космической обсерватории Chandra X-ray Observatory и новейшего рентгеновского телескопа Imaging X-ray Polarimetry Explorer. На изображении видны заряженные частицы, которые движутся вдоль магнитного поля.