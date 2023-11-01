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Google научился решать задачи прямо в поисковике

Источник:
Sibnet.ru
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Google Поиск и Google Lens научились решать сложные задачи по алгебре, геометрии, тригонометрии, биологии, физике и другим наукам, сообщает пресс-служба компании.

Чтобы система помогла расписать пользователю ход решения задачи, необходимо ввести в поисковой строке «Math Solver» либо загрузить снимок задачи через Google Lens, отмечается в сообщении.

Ответы, которые выдает данная технология, могут быть самыми разными: например, квадратичными графиками и 3D-моделями планет. При этом результаты будут предоставлены в легком и наглядном формате.

Пока воспользоваться функцией Math Solver можно только с настольного компьютера. Для владельцев мобильных устройств эта технология будет запущена позже.

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