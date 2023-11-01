Киев стянул на границу Белоруссии огромную военную группировку

Украинское командование стянуло на границу Белоруссии до 120 тысяч солдат, сообщил председатель белорусского государственного пограничного комитета Константин Молостов.

Против республики в настоящее время сосредоточена украинская группировка «Север» численностью до 120 тысяч человек, из них 17 тысяч привлечены для усиления границы, уточнил он.

Молостов отметил, что ВСУ используют свою приграничную территорию для переформирования подразделений, которые потом убывают на фронт. При этом украинская сторона «находится в состоянии военного положения», подчеркнул чиновник.

Глава погранслужбы рассказал, что украинская сторона продолжает устраивать провокации, вывешивая националистические флаги, повреждая пограничные знаки и применяя звуковую аппаратуру. Белорусские пограничники в свою очередь усилили охрану границы и разведку.