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Новосибирцев обеспокоила авиация и цены на бензин

Источник:
Sibnet.ru
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Паническая атака
Фото: © Sibnet.ru

Жители Новосибирской области обеспокоились в третьем квартале года ситуацией в гражданской авиации и ростом цен на бензин, сообщили авторы «Национального индекса тревожностей. КРОС».

Тревога возникла потому что участились сообщения о различных авиапроисшествиях – аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском, технические неисправности сразу нескольких бортов, парализовавшие работу Red Wings, ряд экстренных посадок из-за отказов двигателей. Всего за 9 месяцев зарегистрировано уже 126 происшествий.

Возникшая нехватка бензина в отдельных регионах, вызвала тревогу как в СМИ, так и в соцсетях. Пользователи соцсетей активно сообщали о нехватке топлива на заправках. Среди причин назывались рост налогов в нефтяной отрасли, снижение демпфера, сокращение экспорта и ряд других факторов.

Как отбить паническую атаку?

 Также новосибирцев тревожило падение рубля. В топ-5 тревог вошли атаки беспилотников и электросамокатчики. 

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