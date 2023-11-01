Новосибирцев обеспокоила авиация и цены на бензин

Жители Новосибирской области обеспокоились в третьем квартале года ситуацией в гражданской авиации и ростом цен на бензин, сообщили авторы «Национального индекса тревожностей. КРОС».

Тревога возникла потому что участились сообщения о различных авиапроисшествиях – аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском, технические неисправности сразу нескольких бортов, парализовавшие работу Red Wings, ряд экстренных посадок из-за отказов двигателей. Всего за 9 месяцев зарегистрировано уже 126 происшествий.

Возникшая нехватка бензина в отдельных регионах, вызвала тревогу как в СМИ, так и в соцсетях. Пользователи соцсетей активно сообщали о нехватке топлива на заправках. Среди причин назывались рост налогов в нефтяной отрасли, снижение демпфера, сокращение экспорта и ряд других факторов.

Также новосибирцев тревожило падение рубля. В топ-5 тревог вошли атаки беспилотников и электросамокатчики.