НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Глава Минцифры выступил за создание в России кибервойск

Источник:
«Коммерсантъ»
243 0
Армия России
Фото: © Минобороны России

Министр цифрового развития России Максут Шадаев поддержал идею создания в России кибервойск, с которой ранее выступили в Государственной Думе РФ.

«Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки. Сейчас контрактная служба работает, люди идут и заключают договоры. Если в таком виде, то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением. Надеюсь, что этот вопрос Минобороны активно прорабатывает»,— цитирует «Коммерсантъ» Шадаева.

Он напомнил, что сейчас отсрочка от службы по призыву предоставляется гражданам в возрасте до 30 лет, работающих в аккредитованных IT-компаниях. «Мы недавно внесли изменения в указ, как только подняли призывной возраст, мы тоже это сделали для сотрудников IT-компаний. Эта мера работает, но бывают инциденты, которые мы решаем в ручном режиме»,— отметил он.

В июне идею создания российских кибервойск озвучил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он указал, что формирование в структуре Росгвардии полноценного подразделения кибервойск является необходимостью в условиях информационного противоборства.

Еще по теме
Киев стянул на границу Белоруссии огромную военную группировку
The Telegraph назвала провал наступления ВСУ «настоящей драмой»
Россия возглавила рейтинг самых сильных армий мира
Группировка «Днепр» получила нового командующего
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Балансировка и штраф: что стоит знать про переобувку колес
Фильм-сказка «По щучьему велению» сорвал куш в прокате
Заявления США о казнях в российской армии назвали чудовищным фейком
Силовики погасили беспорядки в аэропорту Махачкалы
Обсуждение (0)
Картина дня
Киев стянул на границу Белоруссии огромную военную группировку
Макрон попробует «отдалить» Казахстан от России
Глава Минцифры выступил за создание в России кибервойск
Google научился решать задачи прямо в поисковике
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

Asd10

Токаев двухвостый налим. Легко сдаст Россию, если ему позволить, конечно...

corrector

Ну слава богу, а то я уже думал европейцы умнеть начали, не не, процесс продолжается, успехов...

MuCbE

Драма? По моему вполне предсказуемый исход. Украину подразвалили, все земли скупили, украинцы, их дети...

corrector

эй , европопцы , где же пакеты "санкций из зада" ? Лицемерие лицемеров еще никогда не было столь...