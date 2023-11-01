Министр цифрового развития России Максут Шадаев поддержал идею создания в России кибервойск, с которой ранее выступили в Государственной Думе РФ.

«Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки. Сейчас контрактная служба работает, люди идут и заключают договоры. Если в таком виде, то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением. Надеюсь, что этот вопрос Минобороны активно прорабатывает»,— цитирует «Коммерсантъ» Шадаева.

Он напомнил, что сейчас отсрочка от службы по призыву предоставляется гражданам в возрасте до 30 лет, работающих в аккредитованных IT-компаниях. «Мы недавно внесли изменения в указ, как только подняли призывной возраст, мы тоже это сделали для сотрудников IT-компаний. Эта мера работает, но бывают инциденты, которые мы решаем в ручном режиме»,— отметил он.

В июне идею создания российских кибервойск озвучил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он указал, что формирование в структуре Росгвардии полноценного подразделения кибервойск является необходимостью в условиях информационного противоборства.