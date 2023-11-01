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Макрон попробует «отдалить» Казахстан от России

Источник:
Sibnet.ru
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Французский президент Эмманюэль Макрон прилетел в Казахстан для переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба казахстанского правительства.

Переговоры будут посвящены вопросам «укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества». Также будут обсуждаться межрегиональная и региональная повестка, отмечается в сообщении.

Главная цель Макрона — склонить Казахстан к отдалению от России за счет развития связей с Европой. Кроме этого, он намерен добиться расширения поставок урана из Казахстана для французских ядерных реакторов, передает Bloomberg.

С президентом Франции в Казахстан прибыли 15 бизнес-лидеров из энергетического, агропродовольственного и горнодобывающего секторов. Токаев уже назвал визит французского коллеги «историческим».

Франция, которая имеет больше всех ядерных реакторов на территории ЕС, закупала уран в Нигере (24%), Казахстане (23%) и России (20%). После переворота в Нигере новые власти страны остановили урановые поставки в Европу.

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