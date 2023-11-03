Вышла последняя песня с вокалом Джона Леннона

Группа The Beatles опубликовала песню «Now and Then» в исполнении Джона Леннона. Трек был воссоздан с помощью новых технологий по записи музыканта 1978 года.

Запись Леннона на кассете в плохом качестве была найдена супругой музыканта Йоко Оно в 1994 году. Тогда же она передала кассету Полу Маккартни.

Долгое время с записью не могли ничего сделать. В итоге с помощью новых технологий получилось почистить запись от шумов и восстановить голос Джона Леннона при помощи искусственного интеллекта.

Джон Леннон был основателем группы The Beatles, в которой выступал как вокалист и гитарист. Артиста застрелил фанат в 1980 году. Тогда музыканту было всего 40 лет.