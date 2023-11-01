Lada впервые получила салон из натуральной кожи

АвтоВАЗ впервые выпустил автомобиль с обивкой салона из натуральной кожи. Им стал внедорожник Lada Niva Travel, сообщила пресс-служба компании.

В обивке салона использована кожа российского производства. Материал обработан методом хромового дубления, толщина составляет 1,1-1,4 миллиметра. Кожа прочная, эластичная, гигиеничная и гипоаллергенная, устойчива к истиранию, воздействию ГСМ и моющих средств.

Натуральной кожей обтянуты сиденья, рулевое колесо, центральный подлокотник.

Фото: © АвтоВАЗ

Салон из натуральной кожи на Lada Niva Travel доступен в версиях Comfort ММС, Comfort Off-road ММС и Luxe.

Рекомендованная розничная цена Lada Niva Travel в комплектации Comfort MMC с салоном из натуральной кожи составит от 1,49 миллиона рублей, в версии Comfort Off-Road MMC — от 1,53 миллиона рублей, в версии Luxe MMC — от 1,55 миллиона рублей.