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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada впервые получила салон из натуральной кожи

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ впервые выпустил автомобиль с обивкой салона из натуральной кожи. Им стал внедорожник Lada Niva Travel, сообщила пресс-служба компании.

В обивке салона использована кожа российского производства. Материал обработан методом хромового дубления, толщина составляет 1,1-1,4 миллиметра. Кожа прочная, эластичная, гигиеничная и гипоаллергенная, устойчива к истиранию, воздействию ГСМ и моющих средств.

Натуральной кожей обтянуты сиденья, рулевое колесо, центральный подлокотник.

Кожаный салон Lada Niva Travel
Фото: © АвтоВАЗ

Салон из натуральной кожи на Lada Niva Travel доступен в версиях Comfort ММС, Comfort Off-road ММС и Luxe.

Рекомендованная розничная цена Lada Niva Travel в комплектации Comfort MMC с салоном из натуральной кожи составит от 1,49 миллиона рублей, в версии Comfort Off-Road MMC — от 1,53 миллиона рублей, в версии Luxe MMC — от 1,55 миллиона рублей.

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