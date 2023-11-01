Посчитаны удаленные из «Яндекс. Музыки» песни из-за Роскомнадзора

«Яндекс. Музыка» с начала года удалила по требованию Роскомнадзора больше 4,3 тысячи единиц контента, говорится в отчете компании.

Аудиостриминг по требованию госорганов удалил 4333 единицы контента за первые девять месяцев текущего года, сообщает РБК со ссылкой на отчет компании.

«Яндекс. Музыка» получила 275 запросов от госорганов с требованиями удалить контент по 305 ссылкам. По ним были размещены музыкальные треки, клипы, эпизоды подкастов и обложки альбомов. Это, по данным «Яндекс.Музыки», составляет менее 0,01% от общего каталога сервиса.

Требования удалить контент были направлены Роскомнадзором. Причинами стало содержание недостоверной информации о спецоперации или дискредитация действий органов госвласти и ВСР, описание или пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и информация о способе совершения самоубийства.