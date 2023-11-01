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Сергей Бодров уступил по гонорару актрисе из «Брата 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Брат 2»

Сергей Бодров заработал за фильм «Брат 2» меньше денег, чем специально приглашенная звезда, которую выбрал режиссер Алексей Балабанов.

Оказалось, что больше всех в «Брате 2» заработала певица Ирина Салтыкова, которая сыграла в фильме саму себя.

Салтыкову на роль выбрал Балабанов, выбирая из множества российских исполнительниц. Постановщик мечтал поработать с прославленной российской певицей, поэтому был готов практически на любые траты, пишет «Киноафиша».

Певица потратила на съемки в картине всего лишь шесть дней и получила 18 тысяч долларов. Бодров, несмотря на продолжительность работы и популярность, заработал меньше Салтыковой.

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