Сергей Бодров уступил по гонорару актрисе из «Брата 2»

Сергей Бодров заработал за фильм «Брат 2» меньше денег, чем специально приглашенная звезда, которую выбрал режиссер Алексей Балабанов.

Оказалось, что больше всех в «Брате 2» заработала певица Ирина Салтыкова, которая сыграла в фильме саму себя.

Салтыкову на роль выбрал Балабанов, выбирая из множества российских исполнительниц. Постановщик мечтал поработать с прославленной российской певицей, поэтому был готов практически на любые траты, пишет «Киноафиша».

Певица потратила на съемки в картине всего лишь шесть дней и получила 18 тысяч долларов. Бодров, несмотря на продолжительность работы и популярность, заработал меньше Салтыковой.