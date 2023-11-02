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Американский триллер и несколько российских новинок выходят в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дочь болотного царя»

Фильм «Дочь болотного царя» претендует стать главной новинкой в кинотеатрах, также 2 ноября в прокат выходят несколько российских картин.

«Дочь болотного царя» снял Нил Бергер («Области тьмы», «Иллюзионист»). Главная героиня Хелен 12 лет прожила в изоляции под присмотром отца — тирана и убийцы, известного под прозвищем Болотный царь. И только когда его упрятали за решетку, девочка наконец стала жить нормальной жизнью. Теперь у нее есть новая семья, которая ничего не знает о ее загадочном прошлом.

Среди российских новинок — комедия «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя» с Владимиром Сычевым в главной роли, фантастический триллер «Человек ниоткуда» про космический полет и комедия «Пять процентов» с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым.

Из других фильмов в прокат выходят британский исторический боевик «Будика — королева воинов», автралийский мультфильм «Страшилка и тайна города света».

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