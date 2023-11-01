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Раскрыты подробности новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Современные артисты перевоплотятся в персонажей фильма «Иван Васильевич меняет профессию», а советские хиты приобретут новое звучание в новогодней комедии от ТНТ «Иван Васильевич меняет все».

В фильме «Иван Васильевич меняет все» основная история закручивается вокруг царя Ивана Грозного, которого Шурик пытается вернуть домой с помощью машины времени. Но VPN, на котором работает современная чудо-машина, будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные страны и времена, где они случайно или намеренно будут менять прошлое.

Кроме того, оригинальный сюжет на основе культовой комедии свяжут отсылки на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.

В фильме будет полно звезд ТНТ и музыкантов. Царя Ивана Грозного и управдома Буншу сыграет Тимур Батрутдинов, в роли афериста Жоржа Милославского выступит Максим Лагашкин, а образ Шурика на экране воплотит Демис Карибидис.

Фото: © пресс-служба ТНТ

Гоша Куценко предстанет в образе царя, Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев изобразят Ленина и Сталина, а также Валентину Мазунину – Екатерину II. Павел Воля вернется в образе шведского посла, а Максим Киселев перевоплощается в писаря Феофана.

Из музыкантов, которые появятся в сюжете — Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, NILETTO и MIA BOYKA, которые изобразят обновленную версию ABBA.

Филипп Киркоров в «солнечной» короне исполнит свой хит «Дива», Анна Асти представит новую вариацию клипа на песню «Царица», Баста даст новое звучание композиции «Прекрасное далеко», а Марина Кравец в образе жены Шурика Зины покажет свою версию песни «Звенит январская вьюга».

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Культгид #Кинематограф #Мир ТВ
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