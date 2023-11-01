Новосибирское метро объяснило повышение стоимости проезда до 38 рублей

Новосибирский метрополитен объяснил из-за чего хочет повысить тариф на проезд до 38 рублей, сообщает пресс-служба организации.

За 9 месяцев 2023 года метрополитен потратил 1,6 миллиарда рублей на зарплаты, материалы, электроэнергию, капитальный ремонт и так далее.

За 37 лет эксплуатации в метрополитене с каждым годом возрастает степень изношенности основных средств — подвижного состава, путевого хозяйства, эскалаторов, но стоимость проезда не позволяет реализовывать потребности технического обновления. Сейчас тариф составляет 30 рублей.

«Увеличение тарифа до 38 рублей по экономически обоснованному расчету позволит предприятию выполнять в 2024 и последующих годах работы по капитальному и текущему ремонту», — говорится в сообщении.

Также новый тариф должен покрыть планируемый в 2024 году ввод в эксплуатацию и обслуживание станции «Спортивная».