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Актер Дмитрий Назаров вернулся в Россию и лишился заработка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Актер Дмитрий Назаров осуждал военную спецоперацию и жил во Франции, но когда вернулся для ряда выступлений, то их стали отменять.

У Назарова было запланировано несколько выступлений в разных регионах России. Но их друг за другом начали отменять. Среди таких мероприятие музыкальной школы в Смоленске, где артист в сопровождении оркестра читает сказку.

«У нас виртуальный концертный зал, мы транслируем записи из архива Московской филармонии. Запись, где Назаров читает сказку «Двенадцать месяцев», была сделана в феврале 2021 года. Общественность взволновалась, и мы заменили программу», — пояснили TVcenter.ru в музыкальной школе.

Помимо этого, в Генпрокуратуру обратились активисты с просьбой проверить актера по статье о дискредитации армии РФ. Ранее его уже штрафовали на 50 тысяч рублей по этой статье.

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Обсуждение (4)
Топ комментариев

scorpion2777

Сначала откажись от спонсирования нацизма, а потом уже что то требуй.

corrector

Покупать у Катара "демократически-нероссийский газ" и гадить на голову одновременно..Кто пообщается...

corrector

Ну слава богу, а то я уже думал европейцы умнеть начали, не не, процесс продолжается, успехов...

MuCbE

Так это аргумент в пользе. А, ты прост вопроса не понял. Приведи аргументы против