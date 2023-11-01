Актер Дмитрий Назаров вернулся в Россию и лишился заработка

Актер Дмитрий Назаров осуждал военную спецоперацию и жил во Франции, но когда вернулся для ряда выступлений, то их стали отменять.

У Назарова было запланировано несколько выступлений в разных регионах России. Но их друг за другом начали отменять. Среди таких мероприятие музыкальной школы в Смоленске, где артист в сопровождении оркестра читает сказку.

«У нас виртуальный концертный зал, мы транслируем записи из архива Московской филармонии. Запись, где Назаров читает сказку «Двенадцать месяцев», была сделана в феврале 2021 года. Общественность взволновалась, и мы заменили программу», — пояснили TVcenter.ru в музыкальной школе.

Помимо этого, в Генпрокуратуру обратились активисты с просьбой проверить актера по статье о дискредитации армии РФ. Ранее его уже штрафовали на 50 тысяч рублей по этой статье.