Продукты очистят от опасных добавок «Е»

Список запрещенных и разрешенных пищевых добавок обновили, в
составе продукта будут указывать не только код «Е» и числовой индекс, но и
назначение добавки — стабилизатор, загуститель, краситель.
Изменения в списке пищевых добавок связаны с модернизацией
технологий производства и новым данным по вреде для здоровье разных «Е». Причиной
пересмотра перечня пищевых добавок стало изменение технического регламента для
стран Евроазиатского экономического союза. Изменения вступят в силу 27 февраля
2024 года.
«Основное требование для применения пищевой добавки — она не должна вредить здоровью, даже если человек будет потреблять ее каждый день на протяжении всей жизни в составе пищевых продуктов в максимально допустимых концентрациях», — сказала «Парламентской газете» ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Ольга Багрянцева.
Код «Е» присваивают веществу, безопасность которого доказана
и которое максимально проверено на генотоксичность — способность повреждать
ДНК, канцерогенность, аллергенность. В составе продукта вместе с кодом «Е» и
числовым индексом будет указываться технологическая функция добавки —
стабилизатор, загуститель, краситель или что-то другое.
Например, антислеживающие агенты алюмосиликат калия (E555),
алюмосиликат кальция (Е556), бентонит (Е558), алюмосиликат (каолин) (Е559)
содержат алюминий. Для каждой добавки предусмотрена предельно допустимая доза,
но одновременное присутствие нескольких из них в продукте может негативно
сказаться на самочувствии человека.
Или сорбат натрия (Е201) и сорбат кальция (Е203). Они встречаются в соках и майонезе. Появились данные, что добавки могут иметь генотоксичное действие.