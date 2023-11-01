Продукты очистят от опасных добавок «Е»

Список запрещенных и разрешенных пищевых добавок обновили, в составе продукта будут указывать не только код «Е» и числовой индекс, но и назначение добавки — стабилизатор, загуститель, краситель.

Изменения в списке пищевых добавок связаны с модернизацией технологий производства и новым данным по вреде для здоровье разных «Е». Причиной пересмотра перечня пищевых добавок стало изменение технического регламента для стран Евроазиатского экономического союза. Изменения вступят в силу 27 февраля 2024 года.

«Основное требование для применения пищевой добавки — она не должна вредить здоровью, даже если человек будет потреблять ее каждый день на протяжении всей жизни в составе пищевых продуктов в максимально допустимых концентрациях», — сказала «Парламентской газете» ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Ольга Багрянцева.

Код «Е» присваивают веществу, безопасность которого доказана и которое максимально проверено на генотоксичность — способность повреждать ДНК, канцерогенность, аллергенность. В составе продукта вместе с кодом «Е» и числовым индексом будет указываться технологическая функция добавки — стабилизатор, загуститель, краситель или что-то другое.

Например, антислеживающие агенты алюмосиликат калия (E555), алюмосиликат кальция (Е556), бентонит (Е558), алюмосиликат (каолин) (Е559) содержат алюминий. Для каждой добавки предусмотрена предельно допустимая доза, но одновременное присутствие нескольких из них в продукте может негативно сказаться на самочувствии человека.

Или сорбат натрия (Е201) и сорбат кальция (Е203). Они встречаются в соках и майонезе. Появились данные, что добавки могут иметь генотоксичное действие.