НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Продукты очистят от опасных добавок «Е»

Источник:
Sibnet.ru
288 0
Супермаркет "Лента"
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Список запрещенных и разрешенных пищевых добавок обновили, в составе продукта будут указывать не только код «Е» и числовой индекс, но и назначение добавки — стабилизатор, загуститель, краситель.

Изменения в списке пищевых добавок связаны с модернизацией технологий производства и новым данным по вреде для здоровье разных «Е». Причиной пересмотра перечня пищевых добавок стало изменение технического регламента для стран Евроазиатского экономического союза. Изменения вступят в силу 27 февраля 2024 года.

«Основное требование для применения пищевой добавки — она не должна вредить здоровью, даже если человек будет потреблять ее каждый день на протяжении всей жизни в составе пищевых продуктов в максимально допустимых концентрациях», — сказала «Парламентской газете» ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Ольга Багрянцева.

Код «Е» присваивают веществу, безопасность которого доказана и которое максимально проверено на генотоксичность — способность повреждать ДНК, канцерогенность, аллергенность. В составе продукта вместе с кодом «Е» и числовым индексом будет указываться технологическая функция добавки — стабилизатор, загуститель, краситель или что-то другое.

Например, антислеживающие агенты алюмосиликат калия (E555), алюмосиликат кальция (Е556), бентонит (Е558), алюмосиликат (каолин) (Е559) содержат алюминий. Для каждой добавки предусмотрена предельно допустимая доза, но одновременное присутствие нескольких из них в продукте может негативно сказаться на самочувствии человека.

Или сорбат натрия (Е201) и сорбат кальция (Е203). Они встречаются в соках и майонезе. Появились данные, что добавки могут иметь генотоксичное действие.

Еще по теме
Как сочетать вино и чипсы
Польза лука с чесноком против простуд оказалась мифом
Японцы напомнили о чудодейственном продукте
Эксперты объяснили, почему есть руками вкусней и полезней
смотреть все
Жизнь #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Балансировка и штраф: что стоит знать про переобувку колес
Определены лучшие смартфоны на Android в пяти ценовых категориях
Фильм-сказка «По щучьему велению» сорвал куш в прокате
Томские ученые выяснили, какие тренировки снижают сахар
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Главные минусы зарплаты «в конверте»
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
66
Россия возглавила рейтинг самых сильных армий мира
51
Силовики погасили беспорядки в аэропорту Махачкалы
41
Заявления США о казнях в российской армии назвали чудовищным фейком
33
Кадыров приказал при беспорядках делать четвертый выстрел в лоб
32
Евросоюз испугала перспектива в одиночку содержать Украину