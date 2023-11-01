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Мадонна попала в Книгу рекордов Гиннесса за продаваемость

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: chrisweger / CC BY-SA 2.0

Певица Мадонна стала самой продаваемой певицей и во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннесса по этому показателю.

Мадонна возглавила пятерку самых продаваемых певиц, опередив Рианну, Мэрайю Кэри, Тейлор Свифт и Бейонсе. Это произошло и благодаря очередному диску «Finally Enough Love», куда вошли ремиксы на собственные хиты.

В 2013 году певица уже попадала в Книгу рекордов Гиннесса, как «самая продаваемая артистка всех времен» в истории музыки. Кроме этого, в июле 2022 года Мадонна стала первой в номинации рекордов Гиннесса «Самая кассовая гастролирующая певица».

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