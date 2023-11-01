Мадонна попала в Книгу рекордов Гиннесса за продаваемость

Певица Мадонна стала самой продаваемой певицей и во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннесса по этому показателю.

Мадонна возглавила пятерку самых продаваемых певиц, опередив Рианну, Мэрайю Кэри, Тейлор Свифт и Бейонсе. Это произошло и благодаря очередному диску «Finally Enough Love», куда вошли ремиксы на собственные хиты.

В 2013 году певица уже попадала в Книгу рекордов Гиннесса, как «самая продаваемая артистка всех времен» в истории музыки. Кроме этого, в июле 2022 года Мадонна стала первой в номинации рекордов Гиннесса «Самая кассовая гастролирующая певица».